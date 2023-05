França anuncia crédito fiscal e incentivos para carros elétricos

Emmanuel Macron, presidente da França, revelou nesta quinta-feira (11/5), que o governo francês planeja oferecer um novo crédito fiscal voltado para investimentos ecológicos e incentivos financeiros para a aquisição de carros elétricos fabricados na Europa. O crédito tributário, que deve ser incluído no orçamento do próximo ano, tem como objetivo gerar investimentos privados de cerca de 20 bilhões de euros (22 bilhões de dólares) até 2030 e criar dezenas de milhares de empregos.





Segundo autoridades presidenciais, a medida abrangerá entre 25% e 40% dos gastos de capital das empresas em projetos de energia eólica e solar, bombas de calor e baterias.



O governo francês busca impulsionar investimentos em tecnologias sustentáveis para competir com as empresas americanas, que estão sendo beneficiadas pelos 430 bilhões de dólares da Lei de Redução da Inflação (IRA) do governo Biden, que fornece subsídios fiscais significativos para a diminuição das emissões de carbono, o aumento da produção doméstica e o desenvolvimento da indústria.





Macron também mencionou que um projeto de lei voltado para o setor industrial verde será apresentado na próxima terça-feira, incluindo planos para ampliar o investimento em capacitação e reduzir pela metade o tempo necessário para a construção de uma nova fábrica na França, levando nove meses ou menos.





O presidente francês afirmou que essa estrutura de financiamento tem como objetivo ajudar a França a competir com o IRA dos Estados Unidos, buscando reverter o declínio industrial do país a longo prazo.