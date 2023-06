430

Segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 começa nesta sexta-feira (23/6) Marcello Casal Jr/Agência Brasil Começa nesta sexta-feira (23/6), às 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O pagamento será realizado no dia 30 de junho para contribuintes que têm prioridade. A consulta pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita Federal.

Como fazer a consulta

Serão 5,1 milhões de contribuintes contemplados neste lote, um montante total de R$ 7,5 bilhões a serem pagos.

Pelo site da Receita Federal:

Entre no site da Receita e clique em "Meu Imposto de Renda" Vá em "Consultar a Restituição" Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar

Pelo aplicativo Meu imposto de Renda:

No aplicativo, acesse o cadastro no Gov.br Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição" Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão Depois, basta clicar em "Consultar"

Não é necessário entrar na conta Gov.br pelo aplicativo da Receita Federal:

No aplicativo, selecione a opção "Consultar Restituição"

Na nova página, insira CPF, data de nascimento e o ano da restituição em questão

Depois, clique em "Consultar"

Entre os contribuintes com prioridade, 130 mil são idosos acima de 80 anos, mais de 978 mil têm entre 60 e 79 anos, 70.589 contribuintes possuem alguma deficiência física, mental ou doença grave e 468.889 contribuintes têm o magistério como maior fonte de renda.

Ainda será feito o crédito bancário para 3,5 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que, por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por Pix, receberam prioridade.

De acordo com o fisco, também haverá o pagamento de valores a contribuintes que saíram da malha fina de anos anteriores.

O Imposto de Renda ainda terá mais três lotes de restituição neste ano entre julho e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.

Veja o calendário de pagamento da restituição do IR 2023

Lote Data de pagamento

1º 31 de maio (já pago)

2º 30 de junho

3º 31 de julho

4º 31 de agosto

5º 29 de setembro

Como consultar o extrato da declaração?

É necessário ter conta prata ou ouro no site Gov.br para fazer o acesso. A consulta é feita no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) da Receita Federal:

Informe o CPF e a senha do Gov.br Nas opções, selecione "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRF)" Vá até o quadro "Declarações do IRPF" para verificar se sua declaração está na fila de pagamento

Como é feito o pagamento

A restituição é paga na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito por meio do:

No site do Portal BB

Telefone, na central de relacionamento BB, 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição em até um ano, deverá fazer o pedido dos valores no Portal e-CAC, basta:

Ir em "Declarações e Demonstrativos". Depois, clicar em "Meu Imposto de Renda" Por fim, selecionar a opção "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária"

Contribuinte que cai na malha fina não recebe

O contribuinte que cai na malha fina do Imposto de Renda não recebe a restituição até que corrija as falhas e envie uma declaração retificadora à Receita. Para saber como está a análise da declaração pelo fisco, é preciso acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita) ou o portal Gov.br.