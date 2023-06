Oi está lidando com um déficit financeiro significativo Alexandre Guzanshe/EM

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está buscando a intervenção do Tribunal de Contas da União (TCU) em uma disputa financeira de grande porte com a Oi, relacionada às perdas do contrato de concessão de telefonia fixa da empresa. O conflito em questão envolve uma dívida pendente da Oi com a Anatel. Em meio ao ano de 2022, a agência decidiu que a Oi deveria desembolsar R$ 12,17 bilhões para efetuar a transição do regime de telefonia fixa para outros segmentos de mercado.