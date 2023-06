430

Fábrica da Havaianas em Montes Claros completa 10 anos em 2023 Luiz Ribeiro/EM/D.A Press

A fábrica da Alpargatas (Sandálias Havaianas), em Montes Claros, no Norte de Minas, que completa uma década instalação neste ano como uma das unidades mais modernas do grupo, passa também por um processo de aumento da produção. O destaque da indústria é a produção da linha “Havaianas Brasil”, modelo carro-chefe das exportações da marca e que carrega a bandeira verde e amarela nas tiras mundo afora.



A Havaianas Brasil começou a ser fabricada em Montes Claros em meados do ano passado (antes, sua produção estava concentrada em outra unidade do grupo, em Campina Grande, na Paraíba), e a demanda só cresce desde então. Atualmente, são produzidos na unidade do Norte de Minas 51 mil pares do modelo por dia, número que deverá alcançar 70 mil pares diários ainda em 2023, anunciou a empresa.

O modelo inicialmente produzido como edição limitada foi criado em 1998 para a Copa do Mundo de Futebol da França, na mesma época em que a Rainha Sílvia, da Suécia, foi vista usando um par de Havaianas em visita ao Brasil. “O Brasil perdeu para os donos da casa naquela final, mas a Havaianas Brasil fez sucesso fora do país e até hoje este modelo é o que mais vende internacionalmente”, informou a companhia.



"Havaianas Brasil é um modelo símbolo para a marca no país e fora dele, e a busca do mercado por esse produto só cresce a cada ano. Em 2022, por exemplo, tivemos um boom nas vendas alavancado pela tendência 'Brasilcore' e, com os jogos olímpicos chegando no ano que vem, a tendência é que esse crescimento se mantenha para 2023 e 2024”, comenta o vice-presidente Alpargatas, Gabriel Aver.

Com funcionamento em três turnos (24 horas por dia), a fábrica das Havaianas de Montes Claros conta, atualmente, com 2,7 mil postos de trabalhos – quando foi inaugurada, em 18 de outubro de 2013, foram anunciados 2,5 mil empregos diretos.



Atualmente, a fábrica das Havaianas em Montes Claros tem uma capacidade de produção total de 102 milhões de pares por ano. “(Trata-se de) uma eficiência garantida por tecnologia de ponta. Entre elas, a alimentação dos equipamentos de dosagem de químicos e pigmentos digital, que garante 99,8% na integridade da formulação, e prensas movidas a energia elétrica, que geram um ganho de produtividade estimado em 30%”, divulgou a empresa.



Conforme Leonardo Melo, diretor industrial da fábrica da Alpargatas de Montes Claros, em torno de 15% da produção da empresa são destinados para a exportação, com vendas para mais de 100 países. A Europa é um dos principais destinos da sandália produzida no Norte de Minas, que também chega a nações mais distantes, como a Austrália.

Inovaçao tecnológica

O vice-presidente da Alpagartas afirma que “não só o produto final é motivo de orgulho”, mas a fábrica de Montes Claros também é referência para outros parques industrias do grupo, por concentrar as mais modernas tecnologias de produtividade e sustentabilidade. Além do Norte de Minas e Campina Grande, a companhia calçadista possui unidades em Carpina (PE) e Santa Rita (PB).



“Algumas tecnologias originais de Montes Claros foram levadas para outras fábricas da companhia, como as linhas de pré-formadoras de cartucho na mistura final”, disse Gabriel Aver.



Uma das inovações tecnológicas da indústria do Norte de Minas é o processo da nova linha de impressão direta para artigos estampados. “Esse processo é relevante para o nosso negócio pois elimina a etapa do transfer, o que acelera nossa produção e capacidade de inovação”, assegura o executivo.

Futuros profissionais



A fábrica da Alpargatas em Montes Claros iniciou um programa de formação de futuros talentos, recebendo a visita de estudantes de cursos de graduação, especialmente, na área das engenharias, que possam trabalhar na empresa. Conforme a companhia, os estudantes podem ingressar em seus quadros como estagiários e se inscrever em programa de trainees ou se candidatarem ao preenchimento de vagas de emprego depois de formados.