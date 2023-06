Montes Claros lidera inadimplência do IPVA entre as grandes cidades do interior de Minas

A partir desta segunda-feira (19/6), os motoristas mineiros que estão com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos) atrasado podem fazer o pagamento em até 12 vezes. O parcelamento é feito pela internet (mais detalhes no final da reportagem).

Um levantamento feito pela reportagem do jornal Estado de Minas junto da Secretaria Estadual da Fazenda (SEF) mostrou que, em Minas Gerais, 62,35% dos veículos estão regularizados, com pagamento do IPVA em dia. Isso corresponde a R$ 7,8 bilhões pagos diretamente ao cofre estadual.

A expectativa do governo mineiro é arrecadar R$ 10,3 bilhões através do IPVA. Portanto, segundo cálculo da SEF, os 37,65% de inadimplência no estado correspondem a R$ 2,5 bilhões, ou 24,95% do valor total que Minas Gerais tem que receber através do imposto.

Montes Claros lidera ranking de inadimplência

Os dados da Fazenda mostram que, entre os principais municípios mineiros, Montes Claros é o que tem a maior inadimplência: 48,83%. Na contramão, Belo Horizonte é a cidade com mais veículos regularizados: 77,17% Veja o ranking dos veículos regularizados: - Montes Claros: 51,17% - Uberaba: 53,19% - Governador Valadares: 54,12% - Uberlândia: 56,67% - Juiz de Fora: 57,7% - Varginha: 58,42% - Belo Horizonte: 77,17% - Minas Gerais: 62,35%

Valores arrecadados em cada cidade:

- Montes Claros: R$ 119,1 milhões de R$ 178,9 mi esperados (66,6% do total); - Uberaba: R$ 151,6 milhões de R$ 211,9 mi (71,53% do total); - Governador Valadares: R$ 83,8 milhões de R$ 123 mi (68,11% do total); - Uberlândia: R$ 355,2 milhões de R$ 486,2 mi (73,05% do total); - Juiz de Fora: R$ 224,8 milhões de R$ 302,1 mi (74,42% do total); - Varginha: R$ 60 milhões de R$ 80,4 mi (74,7% do total); - Belo Horizonte: R$ 2,1 bilhões de R$ 2,6 bi (68,11% do total).

Passo a passo para pedir o parcelamento

Acesse o site da Secretaria do Estado da Fazenda e tenha o seu CPF/CNPJ e o seu Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) em mãos. Para solicitar o parcelamento, basta selecionar a primeira opção (indicada no número 1) do site e indicar os dados solicitados.

Para conferir o número do parcelamento já contratado, basta optar pela alternativa (2), indicada no site. A consulta pode ser feita por documento pessoal de identificação ou pelo número de parcelamento.

Caso o parcelamento pela internet não seja possível, a demanda deverá ser encaminhada para o Canal de Atendimento . Na página de atendimento, você deverá selecionar a opção “IPVA- PARCELAMENTO INDISPONÍVEL NA INTERNET” no quadro na parte inferior da tela e preencher a tabela indicada, com a intenção do parcelamento e os documentos solicitados.

Documentos solicitados