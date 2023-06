430

Banco também cortou a projeção da moeda americana nos próximos três meses Valter Campanato/Agência Brasil Os estrategistas do banco americano Goldman Sachs alteraram as projeções para o câmbio doméstico e estimam que o dólar deve chegar a R$ 4,40 no fim do ano. A leitura otimista ocorre em um momento em que os dados da inflação estão mais fracos, o que alterou o rating do Brasil de estável para positivo pela S&P Global, na última quarta-feira (14/6).









O documento também cortou a projeção do dólar de R$ 4,90 para R$ 4,60 nos próximos três meses; de R$ 4,85 para R$ 4,40 nos próximos seis; e de R$ 4,80 para R$ 4,40 em um intervalo que compreende 12 meses.





Os técnicos também destacam que questões locais contribuem para a performance positiva do real. “A leitura do IPCA de maio surpreendeu pelo lado de enfraquecimento e apontou para um progresso visível nos componentes do núcleo e de serviços”, diz trecho do documento.