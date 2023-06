Luiza Trajano afirmou ter ligado "mais de 20 vezes" para que Campos Neto desse "um sinal" sobre redução na Selic MAURO PIMENTEL / AFP

A presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, Luiza Trajano, cobrou o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para que promova a redução na taxa básica de juros. A empresária tomou a palavra durante um evento do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), nessa segunda-feira (12/6). Ela afirmou que existe um excesso de produtos nas lojas que precisam de escoamento.