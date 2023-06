SIGA NO

Estacionamentos de shoppings na Grande BH estão mais caros se comparados aos últimos seis meses, preço podem chegar a R$ 17 a hora Jair Amaral/EM/D.A Press

Os estacionamentos de shoppings estão em média 5% mais caros, a hora pode chegar a R$ 17 em alguns locais. É o que afirma a pesquisa do site Mercado Mineiro, que realizou um levantamento do preço dos principais estacionamentos particulares dos shoppings da Grande BH, entre os dias 05 a 07 de junho.









Em janeiro deste ano, o período de uma hora estava na faixa de R$ 14,22 e em junho passou para R$ 15, aumento de 5,47%. A mesma porcentagem para as frações de 45 e 30 minutos, na qual o de 45 minutos foi de R$ 10,67 para R$ 11,25 e de 30 minutos que passou de R$ 7,11 para R$ 7,50.





O tempo de uma hora, 45 e 30 minutos encontraram a mesma variação, os preços chegaram a 70% de diferença, onde locais a hora se encontravam a R$ 17 e em outro shopping estava a R$ 10. A fração de 15 minutos variou 42%, onde o menor preço encontrado foi de R$ 3 e o maior de R$ 4,25.

Tabela dos preços

Estabelecimentos 15 min 30 min 45 min 1 hora

BH Shopping R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 12,75 R$ 17,00

Boulevard Shopping R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 12,75 R$ 17,00

Diamond Mall R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 12,75 R$ 17,00

Itaú Power Shopping R$ 2,50 R$ 5,00 R$ 7,50 R$ 10,00

Minas Shopping R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 9,00 R$ 12,00

Pátio Savassi R$ 4,00 R$ 8,00 R$ 12,00 R$ 16,00

Shopping Cidade R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 12,75 R$ 17,00

Shopping Del Rey R$ 4,25 R$ 8,50 R$ 12,75 R$ 17,00

Shopping Oiapoque R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 9,00 R$ 12,00





Valor é prejudicial para todos

O economista e coordenador do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, aconselha o consumidor a ir decidido sobre o que comprar no shopping para conseguir pagar mais barato no estacionamento, já que depois das 4 horas, a fração de 15 minutos fica mais cara.





“É bom já ir decidido. Por outro lado, é ruim para o lojista. Ele sabe que o consumidor tem que ter tempo, tranquilidade e dinheiro”, afirma.