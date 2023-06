430

Motéis investem em reservas para aumentar faturamento no Dia dos Namorados redes sociais/divulgação Romantismo, momento de apimentar as relações e.... gerar lucros. É assim a comemoração do Dia dos Namorados, festejado pelos casais nesta segunda-feira, 12 de junho. A data é considerada estratégica para os motéis e hotéis que, com criatividade e inovação, aproveitam a ocasião especial para aumentar o faturamento com as reservas. Romantismo, momento de apimentar as relações e.... gerar lucros. É assim a comemoração do Dia dos Namorados, festejado pelos casais nesta segunda-feira, 12 de junho. A data é considerada estratégica para os motéis e hotéis que, com criatividade e inovação, aproveitam a ocasião especial para aumentar o faturamento com as reservas.





Leia mais 17:25 - 02/07/2020 Motéis de BH investem em atrativos para driblar a crise durante a pandemia

06:00 - 14/11/2018 Motéis adotam Black Friday e oferecem desconto de até 50%

06:00 - 14/12/2016 Motéis tentam driblar a crise com aplicativo que oferece descontos Os estabelecimentos do setor em Montes Claros, no Norte de Minas, esperam alta de ocupação com o investimento nas reservas especiais. Eles oferecem pacotes com direito a decoração, bebidas, mimos e outros ingredientes colocados para os casais como atrativos para apimentar a relação e tornar a comemoração da data mais romântica.Em Belo Horizonte, os motéis participantes da Love Week 2023, campanha promovida pela Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) e o Guia de Motéis Go, oferecem pacotes especiais para reservas de suítes que incluem recepção especial com espumante e cardápios elaborados por chefs renomados. Além disso, as vantagens incluem pernoite a partir das 20h, jantar e café da manhã. Pelo aplicativo Guia de Motéis, o casal escolhe a suíte e pacote de preferência entre os motéis participantes. As ofertas custam a partir de R$ 350 e o pagamento pode ser parcelado em até 12 vezes. Veja os motéis participantes em BH: Motel Le Monde -Engenho Nogueira, Região da Pampulha

Status Motel - Jardim Filadélfia, Região Noroeste

Snob Motel - Califórnia, Região Noroeste

Motel Dubai - Caiçaras, Região Noroeste

Proprietário de um dos motéis de Montes Claros, o Nu Paraíso, o empresário Jeyde Rodrigo salienta que, neste ano, o fato de o Dia dos Namorados “cair” em uma segunda-feira está contribuindo para a melhoria do movimento nos dias que antecedem a data especial. “Muitos casais decidiram comemorar o Dia dos Namorados já neste fim de semana”, afirma Rodrigo.

Ele informa que seu estabelecimento conta com 51 quartos, com preços a partir de R$ 69. Mas, para o Dia dos Namorados, oferece diversas opões de reservas, incluindo pacotes de decoração, roupão, vinhos, espumantes, bombons, jantar com cardápio variado, café da manhã e outros atrativos com diferentes preços, conforme a preferência do cliente.

Os preços das reservas especiais, feitas por um aplicativo, oscilam de R$ 278,00 a R$ 298,00 (quatro horas) e de R$ 437,00 a R$ 498,00 (pernoite) suítes com hidromassagem.

“Esperamos uma ocupação maior do que dos anos anteriores, na casa dos 100%”, diz Jeyde Rodrigo.

“O Dia dos Namorados é uma data realmente oportuna para surpreender a pessoa amada. Aproveitamos a ocasião para incentivar a celebração do amor”, afirma Kamilla Sales, proprietária do Motel Dallas, que dispõe de 43 suítes e pratica preços mais em conta. O ambiente tem estilo mais modesto, mas que também não deixa de investir na sofisticação, atendendo inclusive os casais mais exigentes.

“Somos um motel econômico, prezamos pelo máximo conforto com o melhor custo-benefício”, salienta Kamilla. Ela lembra que nesta data especial, o Dallas terá suítes a partir de R$ 40,00 por três horas.

Por outro lado, informa a empreendedora, o estabelecimento montou um pacote especial para o Dia dos Namorados, o “Love Days”, com direito a fotos personalizadas do casal, decoração de pétalas de rosas e balões, roupões, bebidas conforme a preferência do cliente, incluindo vinhos, espumante e combo de cerveja, além de café da manhã. Os preços das reservas na “suíte do amor”, efetuadas por um aplicativo, variam de R$ 230,00 a R$ 280,00.

Outro motel de Montes Claros, o “Oásis”, que conta com 36 suítes, com preços de a partir de R$ 49,00 por três horas, também montou pacotes para celebração do 12 de junho. Os valores oscilam de R$ 180,00 a R$ 218,00 o pernoite. As reservas dão direito a decoração, combo de cerveja, roupões, edredom e café da manhã.

Pacotes de hotéis





Ainda em Montes Claros, os hotéis também investem nas reservas especiais do Dia dos Namorados, visando satisfazer os casais e aumentar a ocupação. Um deles é o Dubai Suítes, que oferece um pacote com direito a decoração especial, espumante e café da manhã ao valor de R$ 669,00 a diária por casal.

Já o Bonjuá Resort, localizado na BR 251, a oito quilômetros da área urbana, decidiu “antecipar” a “comemoração”, disponibilizando um pacote especial para este fim de semana. A entrada a partir deste sábado (10/6), ao preço de R$ 600,00 a diária para o casal, dá direito a entrada com “comida de buteco”, jantar romântico e café da manhã.