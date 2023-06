Senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) celebrou queda na cotação do dólar comercial Pedro França/Agência Senado

O senador e líder do governo federal no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), celebrou, em suas redes sociais, que o dólar comercial fechou no menor valor em um ano. Nesta sexta-feira (9/6), a moeda estrangeira ficou cotada em R$ 4,876.