Dólar continua abaixo de R$ 5 nesta segunda-feira

Pilha de dólares (foto: Pixabay)

O dólar tinha pouca alteração logo após a abertura nesta segunda-feira (17), depois de perder mais de perder quase 3% do seu valor ante o real na semana passada. Investidores monitoram as expectativas sobre os próximos passos de política monetária do Fed (Federal Reserve) e aguardavam a apresentação do arcabouço fiscal ao Congresso brasileiro.

Esta semana é mais curta no Brasil, com o feriado de Tiradentes na próxima sexta-feira (21). Até lá, alguns eventos e indicadores importantes vão ficar na mira dos investidores.

Às 9h09 (horário de Brasília), o dólar comercial à vista recuava 0,14%, a R$ 4,9095 na venda.

Nesta segunda-feira, além do boletim Focus, o BC (Banco Central) divulga também seu índice de atividade econômica, o IBC-BR. Às 23h00 (horário de Brasília), será divulgado o PIB (Produto Interno Bruto) da China no primeiro trimestre de 2023, indicador muito esperado pelo mercado.

No restante da semana, destaque para o índice de inflação ao consumidor na Zona do Euro, e o Livro Bege, documento do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) que trata do ambiente econômico dos Estados Unidos e pode dar sinais sobre os juros. Ambos saem na próxima quarta-feira (19).