No primeiro trimestre do ano, 214 mil novas empresas foram abertas, impulsionando a geração de empregos no país. FreePik

Em abril, as micro e pequenas empresas no Brasil foram responsáveis por gerar 76% dos postos de trabalho, demonstrando o impacto positivo do empreendedorismo na economia e na geração de renda. Das 180 mil vagas de emprego criadas no mês, mais de 136 mil foram disponibilizadas por essas pequenas empresas, enquanto as empresas de médio porte contribuíram com cerca de 34 mil vagas.