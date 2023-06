430

Marcello Casal Jr Agência Brasil O fluxo cambial total do Brasil apresentou resultado negativo de US$ 1,505 bilhão em maio, influenciado pela saída de recursos pelo segmento financeiro, conforme divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira (7/6). Em abril, o país havia registrado entradas líquidas de US$ 627 milhões. Os números recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas relacionadas ao câmbio contratado.









Nos primeiros dois dias úteis de junho, o fluxo cambial brasileiro ficou positivo em US$ 969 milhões. No acumulado do ano até o dia 2 de junho, o saldo cambial total alcança US$ 12,780 bilhões em território positivo.





Além disso, o Banco Central divulgou que o Índice de Commodities Brasil (IC-Br), que serve como referência para os preços das commodities negociadas pelo país, apresentou queda de 4,68% em maio.