430

A última paralisação durou mais de três meses. Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) pretende apresentar, ainda este mês, uma proposta de retomada da greve em assembleia da associação. A última paralisação, chamada de 'Operação Padrão', durou mais de três meses e causou atrasos em publicações do BC, como o Boletim Focus, além de postergar pautas importantes, como o Real Digital.





Segundo o sindicato, o principal motivo para a possível retomada da greve é o descumprimento de um acordo relacionado a uma demanda específica dos servidores da autoridade monetária pelo governo federal. O presidente do Sinal, Fábio Faiad, afirmou em nota que a proposta inclui a entrega de cargos de chefia, coordenadores de equipe, assessores e chefes de subunidades, o que poderia gerar um apagão em diversos departamentos do Banco Central.





Além de acusar o governo federal de descumprir um acordo firmado durante o governo Bolsonaro, o sindicato alega que há uma falta de isonomia em relação ao tratamento dado aos auditores fiscais da Receita Federal (RF). Nesta terça-feira (6/6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto para regulamentar o bônus de eficiência de auditores e analistas da RF, o que deve aumentar a remuneração da categoria.





De acordo com a entidade, enquanto a categoria dos auditores fiscais teve diálogo constante e concessão de aumento do bônus, os servidores do Banco Central enfrentam um silêncio absoluto. A categoria vem buscando diálogo com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, desde abril, sem sucesso. O Sinal aguarda uma mudança de postura do governo federal e a retomada das negociações.