430

No mercado de comércio eletrônico prévio à abertura da Bolsa de Valores de Nova York, o título da Coinbase perdia mais de 20% Chris DELMAS/AFP Os reguladores do mercado financeiro dos Estados Unidos processaram, nesta terça-feira (6), a empresa Coinbase, alegando que o fato de a plataforma de criptomoedas não ser registrada como um lugar de intercâmbio de valores expôs os investidores a riscos.





Ao entrar com a ação no tribunal federal americano, a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês) disse que a falta de registro da Coinbase "privou os investidores de proteções significativas, incluindo a inspeção por parte da SEC, os requisitos de manutenção de registros e salvaguardas contra conflitos de interesse, entre outros".Este é um novo golpe para o setor, por parte da SEC, que, ao não conseguir que o Congresso americano definisse um marco legislativo, assumiu o controle da regulação das criptomoedas, as quais considera sob sua competência.No mercado de comércio eletrônico prévio à abertura da Bolsa de Valores de Nova York, o título da Coinbase perdia mais de 20%. A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da AFP. O anúncio dessa ação em um tribunal federal de Manhattan, em Nova York, ocorre um dia depois do processo, também pela SEC, da primeira plataforma de comércio global de criptomoedas, a Binance.Esta última é acusada de ter driblado a regulação, propositadamente, para atuar com clientes americanos. O supervisor do mercado se voltou contra a Coinbase por não ter se registrado no órgão como plataforma de câmbio e intermediária para transações de criptomoedas.No final de 2022, a Coinbase tinha 110 milhões de usuários e 80 bilhões de dólares (394,4 bilhões de reais, na cotação atual) em ativos hospedados em sua plataforma.