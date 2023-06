Gasolina tem aumento de R$ 0,27, enquanto o o preço do etanol se manteve em relação a 19 de maio

Menos de um mês depois da nova política da Petrobras, que reduziu o preço médio da gasolina em todo Brasil, o combustível já aumentou 5.47% em junho, de acordo com pesquisa do site Mercado Mineiro.

Nos postos da Grande BH, o combustível subiu, em média, R$ 0,27 por litro. Em 19 de maio, menor valor do litro da gasolina custava R$ 5,03 e, atualmente, o preço aumentou para R$ 5,30.

A pesquisa aponta também que o preço médio do etanol se manteve na faixa de R$ 3,71. Já o diesel caiu R$ 0,21 ou 4.07%. O preço que era R$ 5,27 passou para R$ 5,06.

O levantamento foi realizado entre os dias 2 a 4 de junho de 2023 e foram consultados 196 postos de Belo Horizonte e região metropolitana.

O aumento é devido a mudança recente na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que contrariou as expectativas dos economistas

Diante do aumento da gasolina, o o etanol está se mostrando mais vantajoso para consumo no momento, já que se encontra custando até o valor de 70% do preço da gasolina.