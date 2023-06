430

Em discurso nesta sexta-feira (2/6), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou que um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia só será concretizado se os europeus aceitarem as condições impostas pelo Brasil. Lula também destacou a necessidade de ajustes na proposta atual do acordo. Ele frisou que o governo brasileiro não concorda com a proposta da UE de permitir a participação de empresas estrangeiras no setor de compras governamentais.





Ao inaugurar uma nova unidade da Eletra, líder em transporte público sustentável no Brasil, Lula afirmou que o Estado tem o dever de assegurar a sobrevivência da indústria nacional, promovendo competitividade no setor. "Precisamos apostar nas empresas brasileiras", enfatizou. Ele lembrou que a indústria nacional já respondeu por 30% do PIB brasileiro, enquanto hoje representa apenas cerca de 11%.





De acordo com o ex-presidente, a queda na participação da indústria no PIB é resultado da valorização excessiva de produtos estrangeiros em detrimento dos nacionais. "Gosto de ver o Brasil participando do comércio mundial, mas, quando se trata de negócios, prefiro negociar com brasileiros para fortalecer nossa indústria", declarou.





Lula defendeu políticas públicas de incentivo a pequenos e médios negócios como base para o desenvolvimento industrial. Durante a inauguração da nova fábrica da Eletra, ele destacou a necessidade de renovar a frota de ônibus escolares do país, mencionando que sua equipe dialogará com executivos da empresa para viabilizar um projeto nesse sentido. "Nossa frota de ônibus escolar está muito antiga", argumentou.





Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também presente no evento, celebrou o crescimento de 1,9% do PIB brasileiro no primeiro trimestre. Ele ressaltou a importância dessa conquista, considerando que a atividade econômica costuma ser mais fraca no início do ano e que a economia brasileira ficou entre as cinco melhores do mundo no período. "O crescimento do PIB brasileiro está no top 5", afirmou.