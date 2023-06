SIGA NO

430

Caso está sendo analisado com base nas condições atuais do mercado. Fabrice COFFRINI/AFP

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem agendado para a próxima quarta-feira, dia 7, o julgamento referente à aquisição da Garoto pela Nestlé, realizada em 2002. O anúncio foi feito pelo presidente do órgão, Alexandre Cordeiro, nesta quinta-feira (1/6).





Cordeiro explicou que, no momento da aquisição, as normas vigentes permitiam que as empresas realizassem fusões e aquisições e comunicassem o Cade até 15 dias após a operação. O Cade, por outro lado, tinha um prazo de dois anos para emitir sua decisão.





Em 2004, com as companhias já atuando conjuntamente, o Cade desaprovou a operação e determinou a separação das empresas. Contudo, elas recorreram ao Judiciário e conseguiram permanecer operando juntas por 21 anos.





Atualmente, operações desse tipo exigem a aprovação prévia do Cade para empresas com faturamento superior a R$ 700 milhões. Caso contrário, estão sujeitas a multas que podem chegar a R$ 60 milhões.