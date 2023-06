430

Pacheco também destacou ser um defensor da autonomia do Banco Central. EVARISTO SA/AFP

Nesta quinta-feira (1/6), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, declarou que as indicações feitas pelo governo para as diretorias do Banco Central (BC) têm grandes chances de serem aprovadas pela Casa. Ele ressaltou que sua função é conduzir o processo de aprovação dessas indicações.





Os nomes sugeridos pelo governo são Gabriel Galípolo, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, para a Diretoria de Política Monetária, e Ailton Aquino, servidor de carreira do BC, para a Diretoria de Fiscalização.





Pacheco informou que, após o feriado de Corpus Christi, celebrado em 2023 no dia 8 de junho, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) deve realizar a sabatina dos indicados para as diretorias do BC.





O presidente do Senado também destacou ser um defensor da autonomia do Banco Central, que já atinge dois anos de existência. Entretanto, ele mencionou que a taxa básica de juros se encontra em um patamar bastante elevado. Pacheco defendeu a possibilidade de uma redução gradual dessa taxa.





Segundo ele, espera-se que o BC, considerando seus critérios técnicos e sensibilidade social, possa implementar uma diminuição responsável da taxa básica de juros. Essa expectativa é compartilhada pelo Congresso, pelo presidente Lula e pelo mercado em geral, disse Pacheco.





Por fim, Rodrigo Pacheco ressaltou a importância de 'juros sustentáveis' para que o Brasil possa trilhar um caminho de crescimento econômico.