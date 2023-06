430

Pessoas físicas em geral podem participar da promoção Chevrolet/Divulgação A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) lançou nesta quinta-feira (1/6) uma campanha para os donos de carros e motos movidos a gasolina, álcool e diesel, incentivando a conversão dos veículos para o gás natural veicular (GNV). A promoção "Leve pro seu carro. Leve pro seu bolso" vai dar um bônus de até R$ 3,5 mil para quem instalar o Kit GNV novo até o final de julho.







"Ao optar pelo GNV, esses motoristas podem aumentar consideravelmente o faturamento com as corridas. Isso porque o custo por quilômetro rodado com GNV é o mais barato em comparação com todos os outros combustíveis. Essa é uma grande razão para participar da promoção. É hora de reduzir os gastos e acelerar a economia", diz coordenador de GNV da Gasmig, Welder Souza.





O bônus de R$ 3,5 mil será destinado para quem fizer a conversão no primeiro mês de promoção. Este valor pode cobrir até 70% do custo da modificação do veículo para rodar com GNV. Além disso, o gás é menos poluente quando comparado ao diesel e à gasolina, apresentando redução média de 20% nas emissões de CO%u2082.

Como se inscrever?

Terão direito ao bônus os carros e motos emplacados em Minas Gerais e fabricados a partir de 2007, e a promoção atenderá no máximo 1,2 mil veículos. Os interessados devem se cadastrar no site da Gasmig ( clique aqui ).





Sendo aprovados, deverão procurar uma das oficinas convertedoras parceiras da Gasmig para instalar o Kit GNV. Veja todas as oficinas cadastradas AQUI . Antes de se dirigir a uma das convertedoras, a companhia pede que os motoristas leiam o regulamento da promoção, pois um dos detalhes previstos é que, para a bonificação, sejam aceitos somente Kits GNV novos de 5ª e 6ª gerações.





SERVIÇO





Período: 1/6 a 31/7/2023 ou atingido o limite de 1,2 mil veículos no total





Valor do bônus:

Modalidade 1 - Até R$ 3,5 mil (limitado a 70% do valor da conversão): para conversões realizadas entre 1/6 e 30/6/2023





Data de cadastro: até 31/7





Data validação da documentação: até 15/8/2023





Modalidade 2 - Até R$ 2,5 mil (limitado a 50% do valor da conversão): para conversões realizadas entre 1/7 e 31/7/2023





Data de cadastro: até 31/8





Data validação da documentação: 15/9/2023