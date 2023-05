430

Hisense David Becker/Getty Images North America/AFP

A Hisense, uma das marcas chinesas mais influentes e fabricante de televisores e eletrodomésticos, acaba de iniciar suas operações no Brasil, buscando desafiar a concorrência. Ainda pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, a empresa estreia no mercado com produtos premium, fabricados na Europa e na China. Contudo, a intenção é iniciar a produção local em breve, com a expectativa de que a fabricação de TVs comece até o final deste ano.





Segundo o jornal "O Estado de S. Paulo", o grupo chinês, que obteve uma receita global de US$ 27,5 bilhões no ano passado, escolheu as lojas físicas da Via, proprietária da Casa Bahia e do Ponto, como seu ponto de entrada no mercado brasileiro. Desde março, a Hisense está comercializando refrigeradores, cooktops, fornos elétricos, lavadoras e aparelhos de ar condicionado em 38 lojas da Via no estado de São Paulo.





A meta da Hisense é ambiciosa: estar entre as cinco maiores fabricantes de eletroeletrônicos no Brasil o mais rápido possível e fazer do país o segundo maior mercado do grupo nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Matjaz Cokan, vice-presidente da Hisense no Brasil, admite que a empresa chegou tarde ao mercado brasileiro, atribuindo a demora à complexidade tributária, ao fechamento do país e à pandemia.





A Hisense enfrentará concorrentes já consolidados no Brasil, tanto na área de televisores quanto na de eletrodomésticos da linha branca. Para alcançar essas marcas, Cokan afirma que a empresa precisa investir em esforços significativos. A empresa está presente em 160 países e possui 31 parques industriais e mais de 100.000 funcionários, operando com várias marcas, como Toshiba, Hitachi, ASKO, Gorenje, York VRF e Sand, por exemplo.





Inicialmente, os eletrodomésticos serão importados, alguns da China e outros da Europa. No entanto, a médio prazo, a empresa pretende fabricar também eletrodomésticos mais populares no Brasil. Os planos para a fabricação de produtos da linha branca no país ainda não foram divulgados, mas a produção local de TVs com a marca Hisense está prevista para começar até o final deste ano.





Para conquistar o mercado brasileiro, a Hisense terá que enfrentar fortes concorrentes, como Samsung, LG e TCL. O diretor de varejo da GfK no Brasil, Fernando Baialuna, acredita que, apesar da complexidade tributária, o país está bem posicionado no contexto global para a entrada de novas empresas nos segmentos de linha branca e televisores. Baialuna destaca que o ambiente econômico atual é positivo para a produção e venda de televisores no país.





A estratégia da Hisense para ganhar visibilidade no Brasil inclui o patrocínio de eventos esportivos e times de futebol, como a Copa do Mundo da Fifa, o Paris Saint-Germain e a NBA. Thaís Nogueira, gerente de marketing da Hisense, afirma que o esporte é o caminho para a divulgação da marca no país.