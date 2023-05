430

Novo cartão será totalmente virtual e estará disponível no aplicativo Meu INSS Governo Federal / Divulgação O Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão lançar, em 22 de maio, a carteira virtual INSS+, que dará direito a benefícios. O novo software contará com um "clube de vantagens", por meio de uma parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, que dará descontos em cinemas, shows, academias, lojas, cupom de desconto em viagens, telemedicina, entre outros.









"O cartão virtual Meu INSS representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS", pontua o ministro da Previdência, Carlos Lupi.





Para quem utilizar o sistema no Banco do Brasil, os benefícios estarão disponíveis até para quem não é correntista da instituição. Já na Caixa Econômica Federal, o Meu INSS estará disponível somente para os usuários que recebem seus vencimentos pelo banco.





"Nesse primeiro momento, a parceria será com Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas vamos buscar outros bancos e entes públicos e privados para entrar no Meu INSS ", acrescenta o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wanburg.