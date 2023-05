Minas Gerais: Dia das Mães aumenta vendas online em 20%

430

Os pequenos e médios empreendedores de Minas Gerais movimentaram R$ 19 milhões em vendas online no período relacionado ao Dia das Mães, o que representa um aumento de 20% em relação ao ano passado, conforme dados levantados pela plataforma de e-commerce Nuvemshop.

As lojas do estado comercializaram mais de 250 mil itens durante campanhas especiais para a data comemorativa, ante as 209 mil unidades vendidas em 2022. Já o valor médio do ticket chegou a R$ 249,70.

Com o resultado, Minas Gerais ficou em segundo lugar no ranking nacional de faturamento. Ao todo, no Brasil, as lojas online faturaram R$ 189,5 milhões durante as vendas relacionadas ao Dia das Mães.

“Os dados mostram que os lojistas online do Minas Gerais se destacaram por apresentar um faturamento acima de outros estados no Brasil, o que mostra que os empreendedores estão apostando cada vez mais no online como estratégia para aumentar seu faturamento e alcançar novos clientes”, avaliou a especialista em e-commerce Babi Tonhela.

Moda foi o segmento que mais faturou no estado com R$ 9 milhões. Em seguida, aparecem acessórios, com R$ 1 milhão; saúde & beleza, com R$ 850,5 mil e casa & jardim, que registrou R$ 804,5 mil.





Dia das Mães

Para as irmãs Renata e Maria Teresa Aramuni, proprietárias da Cleusa Boutique - loja focada em moda para mulheres com mais de 55 anos -, o Dia das Mães é a época de vendas mais importante do ano. Em 2022, elas faturaram R$ 260 mil no período.

“A maioria das nossas clientes já é inclusive avó. Além de receberem presentes, elas aproveitam esta época do ano para comprar para elas mesmas. Por isso, buscamos sempre trazer coleções novas com qualidade e conforto que atendem às especificidades da nossa clientela”, declarou Renata.

O empreendimento foi criado pelos pais delas, Cleusa e Ernesto, há mais de cinquenta anos, e hoje em dia as filhas estão à frente dos negócios. Com o início da pandemia e o fechamento de lojas físicas, as empreendedoras precisaram buscar dentro do ambiente online uma forma de expandir a atuação da loja, que existe no mesmo endereço de Belo Horizonte desde 1971.