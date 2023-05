'Fiz o L': anúncio de redução do preço dos combustíveis repercute

430

Web viraliza o "Faz o L" (foto: Reprodução/Redes sociais) Com o anúncio feito pela Petrobras do fim da paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional, internautas comemoraram a notícia na web agradecendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Lula já havia prometido mudar a política da Petrobras de atrelar os preços locais às taxas internacionais, como os preços globais do petróleo e o câmbio, em uma tentativa de tornar o combustível mais barato.

Os termos “Fiz o L”, “Faça o L imediatamente” e “Grande dia” entraram no top 10 mais comentados do Twitter com comentários divertidos e emotivos sobre o assunto e sobre as demais conquistas do governo Lula.

GRANDE DIA!



Fiz o L para ver o dólar cair, para acabar com a paridade internacional de preços da Petrobras, reduzir o preço do gás, garantir o piso da enfermagem, reajustar o salário dos servidores públicos e reduzir o preço dos alimentos.



Lula voltou. Faça o L imediatamente! pic.twitter.com/nbMM3efyL6 %u2014 IzanildoSabino %uD83E%uDD89 Juntos pelo Brasil - Faz o L%uD83D%uDEA9 (@izanildo_sabino) May 16, 2023 acabou a PPI da Petrobrás FAÇA O L IMEDIATAMENTEpic.twitter.com/a8eWpwgEmP %u2014 Bruno | Zeca (@hernandesbru) May 16, 2023 %uD83D%uDEA8ATENÇÃO FAZEDORES DE "L" :



Petrobras anuncia fim da paridade internacional do petróleo e nova política de preço para combustíveis, o que acarraterá redução dos valores da gasolina e disel.



Fiz o L foi pra isso mesmo! pic.twitter.com/D4HdGJjMbx %u2014 Advogada de Fleabag (@vaichatafala85) May 16, 2023 GRANDE DIA: Governo Bolsonaro acabou com a sua vida, mas é hora de Fazer o L, FAÇA O L IMEDIATAMENTE... Não vamos mais pagar gasolina em dólar.



- Gasolina: R$ 0,40 por litro (-12,6%)

- Diesel: R$ 0,44 por litro (-12,8%)

- Botijão de gás 13kg: R$8,97 (-21,3%) pic.twitter.com/D9Mk2wlO3q %u2014 Samurai Esquerdista %uD83D%uDEA9%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@SamuraiChines) May 16, 2023 Lula guerreiro do povo brasileiro!!!!



Um grande dia para a classe trabalhadora brasileira. pic.twitter.com/Pkw3a70cDO %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDFC Loco de Humaita %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDFC (@Ellocohumaita) May 16, 2023

As frases com menção a “fazer o L” foram criadas durante as eleições de 2022 por apoiadores de Lula, e recentemente a oposição ao presidente estava usando usando o termo de forma irônica para criticar atitudes do atual governo.