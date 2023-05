Vencimento da 3ª parcela do IPVA 2023 começa na segunda-feira (15/5)

É importante lembrar que o não pagamento ou a quitação do IPVA com atraso gera multa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A escala de vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023, em Minas Gerais, começa na próxima segunda-feira (15/5).





É importante lembrar que o não pagamento ou a quitação do IPVA com atraso gera multa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O tributo poderá ser quitado via Pix, caso o contribuinte prefira essa opção. Para isso, é necessário que emitir, exclusivamente pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda, o QR Code gerado no Documento de Arrecadação Estadual (DAE), na área do IPVA, escolhendo a opção "Emissão da Guia do IPVA".





Leia também: Cidade da Zona da Mata lidera em Minas a inadimplência de IPVA Além disso, os pagamentos podem ser feitos diretamente nos caixas ou terminais de autoatendimento dos agentes arrecadadores (Banco do Brasil, Mais BB, Itaú, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob, Caixa Econômica Federal) e também em casas lotéricas.

O não pagamento ou a quitação do imposto com atraso gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e 20% após esse período, além dos juros (Taxa Selic acumulada do mês posterior ao vencimento até o mês do pagamento).





Confira a tabela com os finais de placa e dias de vencimento do IPVA 2023:





Finais de placa - data

1 e 2 - 15/5

3 e 4 - 16/5

5 e 6 - 17/5

7 e 8 - 18/5

9 e 0 - 19/5

