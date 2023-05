LinkedIn encerra aplicativo na China após demissão de mais de 700 funcionários

O LinkedIn anunciou na segunda-feira (8) que vai demitir 716 funcionários e encerrar seu aplicativo na China.

O LinkedIn diz que o corte de funcionários tem relação com uma "oscilação de demanda". No ano passado, a empresa registrou aumento na receita em todos os trimestres.

Em uma carta aos funcionários, o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, disse que o corte vai impactar as equipes de venda, operações e suporte. Segundo ele, as demissões têm como objetivo simplificar as operações e tornar mais rápida a tomada de decisões.