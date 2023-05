Preço médio da gasolina comum em BH cai pela primeira vez no ano

IPCA de abril foi quatro vezes e meia menor que o de março, quando atingiu 1,27% (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A gasolina teve a segunda maior contribuição negativa no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficando atrás somente do computador completo. A inflação em BH medida pelo IPCA ficou em 0,27% em abril. O preço médio da gasolina em Belo Horizonte apresentou, em abril, uma queda de 1,89%, a primeira de 2023, segundo pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (8/5), pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead).A gasolina teve a segunda maior contribuição negativa no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficando atrás somente do computador completo. A inflação em BH medida pelo IPCA ficou em 0,27% em abril.





O preço do combustível contribuiu com -0,07% ponto percentual no IPCA. O valor não sofria quedas desde de dezembro de 2022.



De acordo com Diogo Santos, consultor do Ipead, isso se deve ao fato de o preço do petróleo ter perdido força no mercado internacional. Além disso, ele explica que a Petrobras tem se esforçado para "repassar menos a oscilação" do preço dos barris de petróleo.



O consultor destaca, ainda, que o IPCA vem desacelerando. O índice de abril foi quatro vezes e meia menor que o de março, quando atingiu 1,27%.





Segundo o Ipead, apesar dessa desaceleração, a tendência é de maior crescimento do IPCA BH nas próximas semanas, quando o índice absorver todo o efeito do reajuste nas tarifas de ônibus urbano da capital. Em abril, as passagens tiveram aumento de 8,11%, com contribuição de 0,19 ponto percentual no IPCA do mês. Diogo Santos explica que o aumento do custo da passagem veio de demandas particulares das empresas responsáveis pelo transporte público da capital, não pelo aumento do combuistível, por exemplo.

Em 2023, o IPCA acumula crescimento de 4,06% e nos últimos doze meses de 5,87%.