Presentes para o dia das mães estão até 51% mais caros

Presentes para o dia das mães estão mais caro em 2023 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Comemorado no segundo domingo do mês de maio, o dia das mães é uma data especial e que aquece as vendas no comércio. De acordo pesquisa do site Mercado Mineiro, no entanto, aqueles que pretendem presentear as mães neste ano terão que gastar mais, já que os produtos estão mais caros se comparados a 2022.

O famoso buquê de rosas (dúzia) é encontrado no valor médio de R$153,79 e o de duas dúzias no preço de R$239,13. O vaso de crisântemo médio custava R$45,00 e subiu para R$68,30, um aumento de 51%. O preço médio do arranjo de lírios é de R$121,78 e o buquê da mesma flor está na faixa de R$212,20, ambos tiveram aumento em relação ao ano passado.

Quem tem a intenção de fazer algo diferente, como levar a mãe para almoçar, pensando em um bom rodízio de carnes, terá que desembolsar um valor maior também, já que o preço médio do rodízio nos restaurantes da Região Metropolitana de BH subiu de R$92,97 para R$98,91. Não estão inclusos neste preço, bebidas, sobremesa e eventuais gastos.





A pesquisa do site Mercado Mineiro também alerta que até o dia das mães os preços ainda podem sofrer alteração, visto que a maioria das floriculturas fazem ajustes baseados nos preços de compra. Por isso, a tendência é que os valores gastos com presentes aumentem até a data.