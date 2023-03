Copasa registra lucro líquido de R$ 269 milhões no quatro trimestre de 2022

Diretoria evitou fazer previsões e se manifestar sobre as mudanças políticas do país (foto: Divulgação/Copasa)

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) divulgou nesta quarta-feira (22/3) o balanço do quartro trimestre de 2022 com lucro líquido de R$ 269 milhões, o que representa um aumento de 317,2% na comparação com o mesmo período de 2021. Já o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, foi de R$ 547 milhões, com um crescimento de 16,2%.

De acordo com a Copasa, os principais fatores que influenciaram nas receitas da água, esgoto e resíduos sólidos foram o aumento de 4,3% no volume medido da economia de água e 3,3% no de esgoto; o crescimento nas economias de água (1%) e de esgoto (1,9%), além dos impactos de migração de faixas e categorias de consumo.

O grau de envidamento por dívida líquida subiu para 43,1%, ante 41,1% do mesmo período de 2021. Já o cupom médio subiu para 10,9% na comparação com 8% do ano anterior. O CDI está em 31,5%, TR em 22,7%, ICPA em 21,3%, TJLP em 14,4% e moeda estrangeira em 9,1%.

Três diretores fizeram a leitura do relatório, mas evitaram fazer previsões, bem como se manifestar sobre as mudanças políticas do país, mesmo resguardados por um comunicado da empresa. "Declarações feitas durante esta apresentação referentes a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Copasa constituem-se em premissas e expectativas da Administração da Companhia, baseadas em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica, na legislação ou em outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações", informou.

Pagamento de dividendos

A empresa manteve as regras vigentes para a remuneração dos acionistas, com pagamento em até 60 dias de 25% a 50% do lucro líquido. O valor a ser pago no primeiro trimestre de 2023 é de R$ 131,6 milhões. "Poderá haver ainda distribuições de dividendos extraordinários, conforme análise do Conselho de Administração, e observadas as diretrizes gerais e as restrições legais, regulatórias, estatutárias, financeiras, bem como os covenants", explicou.