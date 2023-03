Imposto de Renda 2023: O que é restituição e como agilizar a sua

Todo contribuinte pessoa física que recebe rendimentos superiores a R$ 1.903,98 por mês é obrigado a pagar o Imposto de Renda. Entretanto, os funcionários que possuem carteira assinada, e estão dentro do quadro dos contribuintes obrigados a pagar o imposto, ao receberem seus rendimentos mensais, eles já estarão com o desconto. Essa ação é conhecida como “Imposto de Renda Retido na Fonte”.

Quando o contribuinte apresenta a Declaração de Ajuste Anual, a legislação tributária permite que, além das deduções “em Folha”, ele informe na declaração as demais deduções (contribuição previdenciária complementar, despesas médicas, educação, etc).





“Assim, se o valor devido calculado na Declaração (Rendimento Tributável -- Deduções) x Alíquota do IRPF) é menor que o valor antecipado (ou o valor já pago é maior que o valor a pagar), a Receita Federal devolve ao contribuinte o valor “pago a maior”. Isso é a restituição. Agora, se o valor devido calculado na Declaração é maior que o valor antecipado (ou o valor já pago é menor que o valor a pagar), o contribuinte terá Imposto a Recolher.”, explica Tiago Slavov, professor de Contabilidade da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

Segundo a legislação, as empresas apenas podem abater do rendimento tributável as “deduções” em Folha de Pagamento, no caso: contribuição previdenciária oficial, dependentes e pensões pagas.