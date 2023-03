UFMG estuda reajuste de preços de refeições nos restaurantes universitários

UFMG informou que, até o momento, não há uma definição sobre os possíveis valores e as condições de majoração de preços (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DCE UFMG (@ufmgdce)



De acordo com a UFMG, até o momento não há uma definição sobre os possíveis valores e as condições de majoração de preços. No entanto, em um vídeo publicado nas redes sociais, Luíza Datas, Coordenadora Geral do Diretório Central dos Estudantes da universidade, afirma que a entrada para o bandejão deverá passar de R$ 5,60 para R$ 9,40. A reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) estuda reajustar o preço do bandejão dos restaurantes universitários. A medida ainda não foi implantada, mas já causa revolta entre os estudantes.De acordo com a UFMG, até o momento não há uma definição sobre os possíveis valores e as condições de majoração de preços. No entanto, em um vídeo publicado nas redes sociais, Luíza Datas, Coordenadora Geral do Diretório Central dos Estudantes da universidade, afirma que a entrada para o bandejão deverá passar de R$ 5,60 para R$ 9,40.









Leia também: Professor que passou em 1º lugar em concurso da UFMG elaborou a prova

A reportagem procurou a universidade que informou que, até o momento, a instituição tem apenas desenvolvido estudos sobre o reajuste de preços das refeições. A UFMG não explicou o motivo dos estudos estarem sendo realizados, e como ficaria, por exemplo, os alunos assistidos pela Fundação Universitária Mendes Pimentel, que possuem descontos ou gratuidades, de acordo com o nível de assistência.





Leia mais: PBH proíbe funcionamento de bares em frente à UFMG

A Universidade declarou também que não procede a informação de que os novos estudantes não terão acesso à assistência da FUMP. Dentro do campus, os estudantes, aqueles que mais se beneficiam dos restaurantes universitários, compartilham sentimentos de indignação e se organizam, na medida do possível, contra a possibilidade da medida. O DCE vai promoveria ontem uma assembleia geral de estudantes no gramado da reitoria para debater sobre o aumento.