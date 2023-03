Mecânica básica: mulheres vão aprender troca de pneu a pastilha de freio

Workshop tem o objetivo de facilitar o acesso das mulheres em um cenário tradicionalmente masculino (foto: Creative Commons/Reprodução) Estão abertas as inscrições voltadas para um curso gratuito de capacitação de mecânica básica para mulheres motoristas, empreendedoras e prestadoras de serviços do setor automotivo de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A capacitação será realizada nesta terça-feira (21/3), das 18h30 às 21h, no prédio da Fiemg Uberaba.

“A realização desse curso já era um sonho antigo. Então, busquei os parceiros como o Sindicato da Indústria Mecânica de Uberaba e Sebrae Minas e deu certo”, destacou a idealizadora do workshop, Joelma Caputti, dona de uma oficina mecânica.

“O objetivo da ação é facilitar o acesso das mulheres em um cenário tradicionalmente masculino. Para isso, serão realizadas demonstrações teóricas e práticas sobre itens como: sistema elétrico dos veículos; troca de pneus; sistemas de resfriamento; pastilhas de freios e vários outros assuntos importantes para a segurança de qualquer motorista”, complementa.

O workshop contará também com a participação da empresária Bárbara Brier, idealizadora do selo Oficina Amiga da Mulher, que surgiu com o objetivo de ensinar mecânica básica para mulheres que atuam no segmento automotivo.

Até o final da tarde desta segunda-feira (20/3), o curso gratuito que conta com 50 vagas já estava com 40 delas preenchidas. “As inscrições vão se encerrar assim que preenchermos todas as vagas”, informa Caputti.