PBH proíbe funcionamento de bares em frente à UFMG

Os bares frequentados por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em frente ao câmpus da avenida Antônio Carlos, na região da Pampulha, terão que fechar as portas nesta quinta-feira (16/3) e na próxima (23/3), por determinação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que alega problemas de superlotação.

Hoje, os bares deveriam abrigar uma recepção aos calouros neste início de semestre, confraternização que, com o passar dos anos, se tornou tradicional entre os estudantes. A medida incomodou a comunidade universitária, que já é proibida de fazer festas dentro do câmpus, por determinação da própria reitoria.

A decisão da PBH ocorreu após os estudantes ocuparem o passeio e parte da avenida no já conhecido “Primeiro Cabral” do semestre, na última quinta-feira (9/3).

"Mas a Polícia Militar quis apoiar a primeira ideia que eles tiveram entre eles de ser mais radical, e manter as portas fechadas", completa Higor.

"A decisão foi para que os alunos percebam que toda vez que invadirem a rua, pode ser perigoso pra eles é ruim para os bares. A fiscal da Prefeitura até iria chegar em um acordo com a gente pra abrir o bar às 19h, depois do horário de trânsito, mas se caso desse lotação e os alunos invadissem a rua, teríamos que fechar", disse.

Higor Alessandro, dono de outro bar frequentado pelos universitários, diz que a decisão da Prefeitura já esta lhe afetando. Ele diz que faz outros bicos para paga as dívidas, mas que o bar é a principal fonte de renda que mantém o equilíbrio das conta e o único dia que dá bom movimento não pode abrir.

Ela acredita que poderia ter deixado abrir os bares às 19h, como foi no ano passado.

“A medida da Prefeitura vai me afetar muito, porque é o único dia da semana que vende bastante, que é quinta-feira. Os outros dias são mais tranquilos, sendo que as venda de quinta é a melhor venda, e o bar é a única renda que sustenta minha família, fico até preocupada com essa situação”, expõe.

Silvana Ferreira, dona do bar conhecido entre os estudantes como ‘Cabral’, comenta que houve uma reunião na segunda-feira (13/3) com a PBH e outros órgaos, onde a única solução encontrada foi de fechar os bares nas próximas duas semanas.

Gabriel Castro, estudante da UFMG há três anos, diz que é uma vergonha a Prefeitura não conseguir abrigar um evento de médio porte mesmo BH sendo uma metrópole.

"Em teoria, é para diminuir o risco de acidente por causa de estudantes bêbados na avenida, mas acho que o problema poderia ser contornado de maneira mais amistosa com um planejamento urbano, talvez fazendo um desvio na avenida que permitisse um livre transporte", comenta.

Mateus Guimarães, estudante de Ciências Socioambientais da UFMG, não vê uma solução que seja benéfica para todos os lados, mas acredita que os estudantes não vão parar com os encontros mesmo com a proibição.





“O Bar do Cabral é um marco 'histórico' no dia a dia da UFMG, sendo um ponto de recepção e festa de milhares de estudantes ao longo da última década. Os universitários seguirão fazendo a festa, principalmente com a chegada de novos calouros.”









Formada em geografia na universidade, Karol Lima compartilha da mesma opinião. “Não é possível que durante todo esse tempo os setores de trânsito e de cultura de BH não consigam pensar em alternativas.”

“Antes de formar já tinha um movimento assim, inclusive veio a ideia de algum lugar, que eu não me lembro, de colocarem a rua de trás do Cabral como algo cultural e festivo pra galera ir e sair do meio da avenida, mas não sei como caminhou e se andou para frente”, relata.

Ela entende a ação da Prefeitura, mas relembra que há proibição de festa dentro da faculdade. “Ali é meio perigoso. Muita gente atravessando na avenida de forma perigosa, no meio de caminhões, carros, ônibus e do move. Mas tem o outro lado também: os comerciantes que deixam de faturar e os estudantes que ficam sem espaço pra encontrar, já que dentro da universidade é proibido”, encerra. “O impacto que tem no trânsito da Antônio Carlos é absurdo, podendo gerar acidentes e atropelamentos. Eu ano passado já vi uma moto desviando de gente na beira da calçada, no meio fio ali, as pessoas estavam um pouco na pista, mas menos de um metro para dentro da avenida”, termina.

"Seria mais caro, obviamente, mas também acho que seria uma medida mais humana, porque simplesmente fechar um bar no dia em que ele mais lota é um atestado da incompetência do planejamento urbano da cidade. A imagem que passa é de incompetência e que tudo é feito na base do ajeito, sem planejamento", acrescenta.