Pequenos e médios e-commerces mineiros registram aumento em faturamento

Em todo o país, cerca de 90% das vendas ocorreram a partir das redes sociais, principalmente via Instagram (foto: Shutterstock) O mundo digital está cada vez mais forte na vida da população, seja no home office, no uso do PIX para transferências ou no consumo de produtos audiovisuais. Seguindo a tendência, os pequenos e médios lojistas mineiros também registram aumento nas vendas online, segundo levantamento da empresa Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.





Entre os dias 12 e 15 de março de 2023, no período do Dia do Consumidor, as lojas virtuais mineiras faturaram R$ 3,9 milhões. O número é 34,5% maior ao mesmo período do ano passado.





Os principais setores responsáveis pela alta nas vendas online foi o de vestuário e moda, acompanhado pelos de acessórios, saúde & beleza e casa & jardim.





Em todo país, cerca de 90% das vendas ocorreram a partir das redes sociais, principalmente via Instagram. O consumidor se deparava com produtos ou promoções e acessava o site para comprar a partir da propaganda nas redes sociais.





"A praticidade de se comprar sem sair de casa atrai cada vez mais consumidores, comprovado pelo crescimento contínuo do e-commerce nos últimos anos. Portanto, ter presença online é mais uma maneira de ser visto, lembrado e consumido - estando onde os clientes potenciais também estão", afirmou Mylena Gama, especialista em e-commerce da Nuvemshop.





A satisfação dos novos clientes nas compras online também ajudam na fidelização. Para isso é necessário que os empresários que atuem com e-commerce atendem o potencial cliente de forma rápida e atenciosa, a fim de tornar uma experiência positiva para o cliente.





Personalização de produtos e embalagens, loja facilmente navegável e programas de fidelidade também são boas práticas para quem quer crescer no comércio online.





“É necessário o ‘overdelivery’, ou seja, oferecer mais do que o foi prometido é fundamental para estabelecer uma relação de lealdade com o cliente”, comentou Babi Tonhela, gerente sênior do Ecommerce na Prática.