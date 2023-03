Estoque em alta: grandes montadoras dão férias para até 80% das equipes

A montagem de novos veículos deve congelar (foto: Fernando Priamo/Tribuna de Minas) A partir desta segunda-feira (20/3), cerca de dois mil funcionários das equipes administrativas e da produção da unidade Hyundai de Piracicaba (SP) terão férias coletivas. A baixa nas vendas de automóveis é motivo de preocupações também para a General Motors, Volkswagen e Stellantis (agrega Fiat, Peugeot e Citröen) que também tomaram medidas para diminuir o estoque de veículos parados em pátios.





Em fevereiro do ano passado, eram 120,1 mil automóveis disponíveis nos pátios, já em fevereiro de 2023 o número aumentou para 187,4 mil carros, que permaneceram cada um cerca de 40 dias nas fábricas e concessionárias de todo o país aguardando por venda.



Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), mais veículos estão estocados e o tempo em exposição quase dobrou em relação às projeções do mês de março de 2022.

Os números da Anfavea apontam que as vendas de carro 0 km tiveram uma queda de 1,8% em fevereiro em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram 129,9 mil veículos vendidos em fevereiro de 2023 ante 132,3 mil unidades vendidas no mesmo período de 2022. Em relação a janeiro de 2023, houve uma queda de 9%.

Decisões das Montadoras

General Motors

A fabricante do Vale do Paraíba adotará férias coletivas para cerca de 80% dos funcionários da área de produção da unidade de São José dos Campos (SP) a partir do próximo dia 27. Somando com número dos outros setores, 3 mil funcionários serão provisoriamente dispensados.

O Sindicato dos Metalúrgicos da cidade apresentou como justificativa a situação apontada pelos dados da Anfavea, além da desaceleração do mercado e das vendas.

Hyundai

A Hyundai concede férias para 2 mil colaboradores da unidade de Piracicaba (SP) a partir desta segunda-feira (20) até 2 de abril. A parcela responsável por motores, na mesma unidade, seguirá normalmente. Em comunicado, a empresa diz buscar adequação dos volumes de produção para o mês de março, evitar estoque e acompanhar a dinâmica do mercado interno de veículos para o primeiro trimestre.





Volkswagen





A fábrica alemã confirmou férias coletivas para trabalhadores da planta de de Taubaté (SP). Cerca de 2 mil trabalhadores ficarão 10 dias, a partir da próxima segunda-feira (27), longe da produção.





De acordo com a fabricante, a medida tem como objetivo a manutenção da linha de produção da unidade e ainda a instabilidade na cadeia de fornecimento de componentes, como por exemplo os semicondutores.





Stellantis

A detentora das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, dará férias coletivas na unidade de Goiana (PE) a partir da próxima quarta-feira (22) até 10 de abril, em todos os três turnos de trabalho. De acordo com a multinacional, o objetivo também é ajustar o volume de produção à demanda disponível no momento. A medida não atinge a fábrica da Fiat em Betim, na Grande BH.