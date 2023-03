BH recebe evento gratuito com mulheres que são ícones em negócios

Órbi Conecta lança em março a primeira edição do "Inovação, substantivo feminino", um evento que reúne mulheres que são referências quando o assunto é negócios, carreira e tecnologia (foto: Reprodução/Órbi Conecta) O Órbi Conecta, hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais, vai promover o evento "Inovação, substantivo feminino" nos dias 28 e 29 de março. O evento acontecerá na sede da empresa, que fica no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e a programação do congresso se estende de 10h às 21h.





A convenção oferece rodas de conversa, workshops e mentorias. Entre as participantes estão Nathália Magalhães, fundadora da BlissJobs's Newsletter; Rafaela Vitoria, economista-chefe do banco Inter; Cris Pàz, escritora, palestrante e comunicadora; Mônica Hauck, CEO e fundadora da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas e outras figuras femininas de destaque no ramo empresarial no Brasil.





O evento é patrocinado pela Cemig SIM, um dos principais grupos de energia elétrica da América Latina. A academia Bodytech também marcará presença na iniciativa, conduzindo uma conversa sobre autocuidado e atividades de bem-estar.

Programação do evento





28 de março





10h às 11h30 ' Roda de Conversa: Livro Jogo infinito

Com Nathália Magalhães, fundadora da BlissJobs's Newsletter

14h às 14h45 ' Atividade de bem-estar by Bodytech - Prática de meditação e yoga

Com Rafaela Reis e Mariana Gomes

15h às 17h ' Sessão de mentorias

Maíse Góis - Mentoria em Vendas e Gestão Comercial

Renata Carvalho - Mentoria em Comunicação

Cilene Salmaso - Mentoria de Modelagem de Negócio

18h30 às 19h ' Welcome Órbi Talk

19h30 às 20h30 ' Órbi Talks - Mulher, dinheiro e futuros: insights para novos rumos

Com Paola Carvalho, jornalista head de comunicação do Órbi Conecta, jornalista especializada em economia e finanças

Inscrições aqui

20h30 às 21h ' Networking

29 de março





10h às 11h ' Órbi Talks - Uma mulher dona do seu dinheiro é dona das suas decisões

Com Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter

14h às 16h ' Workshop: Ecossistema de empreendedorismo feminino: a importância das redes de apoio e conexões

Com Rachel Dornelas, especialista em educação e empreendedorismo do Sebrae Minas

16h às 17h ' Órbi Talks - Café da tarde com Mônica Hauck

Com Mônica Hauck,CEO e fundadora da Sólides, empresa de tecnologia líder no Brasil para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas e integrante da lista dos "100 CEOs das startups de maior destaque do Brasil", organizada pelo hub Distrito.

18h às 18h30 ' Welcome Talk

18h30 ' Órbi Talks - Vivendo e empreendendo: o poder de ser de verdade

Com Cris Pàz, escritora, palestrante e comunicadora

19h45 às 21h ' Networking



Serviço





28 e 29 de março, das 10h às 21h

Órbi Conecta - Av. Pres. Antônio Carlos, 681, Lagoinha, Belo Horizonte

Mais informações: camila@orbi.co