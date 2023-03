Santuário de Cássia terá a primeira romaria do Terço dos Homens

Maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia sediará a 1ª Romaria Terço dos Homens, em Cássia, Sudoeste de Minas (foto: SSRC/Divulgação) O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Cássia, no Sudoeste de Minas, realiza no próximo domingo (19/3), dia de São José, o patrono da Igreja e da família, a 1ª Romaria do Terço dos Homens. Será o primeiro grande evento pós-inauguração, em 22 de maio de 2021, que reuniu 10 mil pessoas. Desde então, o local, de contemplação e oração, recebe ônibus lotados de vários estados do Brasil, principalmente nos fins de semana.

Com tema “Com Santa Rita de Cássia, Responder ao Chamado do Senhor” e o lema “Eis-me Aqui”, a 1ª Romaria do Terço dos Homens vai das 7h às 15h.

“Gostaria de convidá-los para um momento muito especial nesta solenidade de São José, patrono da Igreja e das famílias. Uma grande oportunidade de todos os homens unirem-se em oração pelas famílias e pelos seus lares. Acolheremos todos os homens e todas as famílias para vivermos esta primeira jornada do Terço dos Homens”, destaca o reitor do Santuário, Padre Michel Pires.

A programação começa às 9h30, no altar com Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida e São José e, às 10h, Missa Solene da 1ª Romaria do Terço dos Homens. Na parte da tarde, às 14h, terço solene e consagração e, às 15h, Missa e envio do Terço dos Homens.

Quem não puder comparecer, pode acompanhar as missas pelas mídias sociais do Santuário: Youtube - @redesantaritadecomunicacao; Facebook – santuariodiocesanosantarita. O santuário fica na AC Terras de Santa Rita, S/N, zona rural. Mais informações (35) 3541-1004 ou atendimento@santuariocassia.com.br

Whatsapp: 35 99718-8719