O preço médio da gasolina aumentou R$ 0,52 na Grande BH

O preço médio do combustível na Grande BH teve um aumento de R$ 0,52. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O preço médio do litro da gasolina aumentou R$ 0,52 centavos em relação a janeiro deste ano, uma variação de 10,54%. É o que afirma pesquisa do Mercado Mineiro e aplicativo comOferta.com, que fez um levantamento entre os dias 02 a 05 de março, do preço dos principais combustíveis em 191 postos de Belo Horizonte e região.

O resultado apontou que a gasolina passou por dois momentos de variação no preço. Primeiro, quando foi anunciada a reoneração do valor do combustível, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) projetou um aumento de R$0,69 no litro da gasolina.

Entretanto, a Petrobras, na última terça-feira (28/2), anunciou uma redução do combustível na refinaria, que passaria de R$3.31 para 3.18, uma redução de R$ 0,13.

Assim, o aumento do litro da gasolina nos postos da Grande BH é de R$ 0,52 centavos, e não de R$0,69, como projetava a Abicom. Um pequeno alívio para o bolso dos motoristas mineiros, que reclamaram da alta nos preços.

Etanol e diesel

Já o etanol e o diesel tiveram uma redução no preço médio.

O etanol caiu -1.21% (R$0.05), sendo que o valor médio era de R$3.99 e passou a ser de R$3,94. O menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$3,68, e o maior, de R$4,22, variação de 15,62%.

O preço médio do litro do diesel caiu R$0,43 ou -6.77% nos últimos dois meses. O preço era R$6,41 e passou a R$5.98. O menor preço do diesel encontrado foi de R$ 5,68 e o maior, R$6.59, diferença de mais de 16%.