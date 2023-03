Fábrica em MG: Heineken assina acordo para preservar meio ambiente

Próxima de iniciar a sua construção em Passos, Cervejaria Heineken sugeriu ações socioambientais (foto: HKN/Divulgação)

Entre as iniciativas, está uma parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica para desenvolvimento de um programa permanente de recuperação e conservação florestal de áreas com função hídrica – preferencialmente em parques e reservas da região – por meio do fomento de viveiros para produção de mudas nativas. O trabalho também será fortalecido com o incentivo de iniciativas e organizações locais.



A empresa também passará a fazer parte do Programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas (ANA), apoiando o Projeto Bocaina de Pagamento por Serviços Ambientais, que visa apoiar propriedades rurais localizadas na bacia que abastece a população da cidade.

Heineken em Passos: arrecadação de receitas deve aumentar 15 vezes O acordo prevê três frentes de atuação: conservação e recuperação da cobertura vegetal natural; conservação do solo e da água; e saneamento ambiental rural. A iniciativa gera renda para os pequenos agricultores mediante o Pagamento por Serviços Ambientais.



Todas as ações socioambientais foram sugeridas de forma voluntária pela cervejaria. “Esse é mais um passo em direção à construção dessa que será a nossa cervejaria mais sustentável no Brasil até aqui. Os compromissos assumidos estão alinhados entre as partes envolvidas com o objetivo único de proteger o meio ambiente e desenvolver a região”, afirma Mauro Homem, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativas da Heineken.





Em Passos, a cervejaria empregará 350 pessoas diretamente, além de gerar aproximadamente 11 mil empregos indiretos, e produzirá as marcas puro malte como Heineken e Amstel.



Segundo a empresa, o terreno, próximo a São João Batista do Glória, foi escolhido a partir de critérios fundamentais, como disponibilidade hídrica, desenvolvimento socioeconômico local – respeitando o patrimônio histórico e cultural local e priorizando o distanciamento de unidades de conservação ambiental -, além de facilidade logística.