Peixe, bacalhau e camarão ficam mais caros neste início de quaresma

O bacalhau tipo cod, muito procurado na quaresma e Semana Santa, subiu de R$ 152,68 para R$ 171,57 desde fevereiro do ano passado, uma variação de 12,37%. (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Os preços do peixe, bacalhau e camarão registraram aumento expressivo neste mês em Belo Horizonte, na comparação com fevereiro do ano passado. Os itens mais procurados a partir desta quarta-feira (22) com a chegada da Quaresma, estão até 19% mais caros, caso do camarão sete barbas pequeno, segundo pesquisa do Mercado Mineiro.









bacalhau tipo cod foi de R$ 152,68 para R$ 171,57 (12,37%). O bacalhau tipo porto imperial, dos R$ 177,88 para R$ 196,43 (10,43%). E o bacalhau tipo saithe, dos R$ 78,83 para R$ 83,32 (5,7%).





O salmão, um dos mais procurados, está 2,5% mais caro. Ele custava em média R$ 88,62 e chegou a R$ 90,84.





Entre os peixes frescos, o maior aumento foi nos preços da sardinha (11,07%, dos R$ 17,92 para R$ 19,90), do dourado (9,84%, dos R$ 40,90 para R$ 44,93) e do tambaqui (9,7%, dos R$ 25,34 para R$ 27,80).





Em seguida, vêm a traíra (6,23%, dos R$ 33,23 para R$35,30), o filé de tilápia (5%, dos R$44,11 para R$46,32), filé de surubim (4,68%, das R$ 58,08 para R$ 60,80), e filé de merluza (2,28%, dos R$ 32,76 para R$ 33,51).





O cascudo (R$ 24), a corvina (R$24), o curimã (R$ 22) e o surubim em posta (R$44) ficaram com preços estáveis, com variações de menos de 1%.





Registraram diminuição nos preços apenas a tainha (-3,61%, dos R$ 31,87 para R$ 30,72) e o piratinga (-9,32%, dos R$ 30,23 para R$ 27,41).





“É caro fazer a penitência, porque peixe para mineiro é caro. Embora a carne tenha subido muito nos últimos tempos, a gente nota que o peixe e os próprios ovos estão mais caros que no ano passado. Então, a recomendação é comprar somente o necessário, escolher o pescado de acordo com o preço e o prato que vai ser feito , para que o consumidor possa economizar”, comentou Feliciano Abreu, do Mercado Mineiro, responsável pela pesquisa.





Variação entre estabelecimentos

Pesquisar preços antes de comprar é a principal dica de Feliciano para quem vai evitar o consumo de carne vermelha nesta quaresma. Isso porque os preços podem mais que dobrar entre um estabelecimento e outro, como é o caso do bacalhau cod, que pode custar R$ 110,90 o quilo em uma loja e R$ 229,80 em outra, ao mesmo tempo.





O bacalhau porto imperial pode ser encontrado desde R$ 149,90 até R$ 269,80. O bacalhau saith, desde R$ 58,90 até R$ 139,90. O camarão rosa limpo médio, desde R$ 64,90 até R$ 114,90. O camarão sete barbas grande, desde R$ 39,90 até R$ 88,00. E o camarão sete barbas pequeno, de R$ 29,90 até R$ 75,90.





Mas Feliciano adverte para outro critério além do preço que precisa entrar na conta. “O cliente precisa ficar muito atento para a origem do pescado. Se é uma peixaria, ou uma loja do ramo de bacalhau, por exemplo, que tem uma circulação maior de mercadorias, você tende a comprar um produto com preço justo e qualidade melhor, que é o peixe fresco mesmo. Evite comprar gato por lebre”, asseverou.

Pesquisa

A pesquisa do Mercado Mineiro foi feita entre 15 e 18 de fevereiro. Foram consultados 20 estabelecimentos em todas as regiões da cidade, incluindo o Bonfim, o Mercado Central e supermercados com maior saída de pescados.





Quaresma

O período do ano litúrgico que antecede a páscoa, onde os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo, é marcado por ritos de preparação e conexão espiritual. Entre eles, está evitar o consumo de carne vermelha.





No Brasil, o início da quaresma é marcado pela quarta-feira de cinzas, o último dia do carnaval. Ela vai até o dia 6 de abril neste ano, a quando é comemorada a Semana Santa.

*Estagiário sob supervisão