Empresa de 'cigarros de chocolate' pede autofalência à Justiça

A empresa Pan foi criada em 12 de dezembro de 1935 (foto: Reprodução/Instagram/@oficial_chocolatepan) Quase um ano após pedir recuperação judicial, a empresa Pan Produtos Alimentícios fez o pedido de autofalência à Justiça. A empresa, conhecida pela fabricação dos "cigarros de chocolate", acumula dívidas de R$ 260 milhões e não conseguiu se recuperar. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.









O Correio tentou contato com a empresa para ouvir detalhes sobre o pedido, mas até o momento não recebeu resposta. Caso ocorra, o texto será atualizado.









Leia também: Nathalia Arcuri nega crise apesar de demitir 50% da equipe "Imperiosa será a concessão do derradeiro prazo (90 dias), sem o qual não haverá outra alternativa, senão desde já requerer a decretação da autofalência continuada", disse a empresa em requerimento enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo.





O que é recuperação judicial?





Recuperação judicial é um processo que permite que companhias suspendam e renegociem parte das dívidas acumuladas em um período de crise, evitando o encerramento das atividades, demissões e falta de pagamentos.





O objetivo principal desse processo é que a empresa tenha um período para elaborar um plano de recuperação executável e apresentá-lo aos credores que a companhia possui condições de se reerguer, caso consiga renegociar suas dívidas. Entretanto, caso o plano não seja cumprido, a Justiça pode decretar falência da empresa





História da Pan, empresa conhecida pelos "cigarros de chocolate"





A empresa Pan foi criada em 12 de dezembro de 1935, por meio de um anúncio criativo. "Os engenheiros Aliberti e Falchero colocaram um anúncio em um jornal de grande circulação da época, que no dia 12 de dezembro de 1935, um foguete seria lançado para a Lua. Todos ficaram ansiosos por saber de onde seria, na data prevista uma multidão se reuniu no Campo de Marte a espera do foguete e nada aconteceu. No dia seguinte foi noticiado que o foguete representava os produtos da PAN que estavam chegando ao mercado", informou o site da empresa.





Os famosos "cigarros de chocolate" foram lançados em 1959, com o rosto do ator Paulo Pompeia estampado nas embalagens. Paulo faleceu em junho do ano passado. No ano de 1990 os "cigarros de chocolate" foram substituídos por "rolinhos de chocolate".