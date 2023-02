Octavio Guedes sobre presidente do BC: Fez atividade política pró-Bolsonaro

Octavio Guedes usou as redes sociais para criticar conduta política de presidente do Banco Central (foto: Raphael Ribeiro/BCB/Reprodução/Globo News) Globo News Octavio Guedes criticou a conduta política do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Como servidor do Banco Central, Campos Neto não pode exercer atividade política. Entretanto, Guedes afirmou, em redes sociais, que o presidente do BC, nas eleições de 2022, foi votar com uma camisa amarela em apoio ao ex-presidente. O comentarista daOctavio Guedes criticou a conduta política do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Como servidor do Banco Central, Campos Neto não pode exercer atividade política. Entretanto, Guedes afirmou, em redes sociais, que o presidente do BC, nas eleições de 2022, foi votar com uma camisa amarela em apoio ao ex-presidente.









Para o comentarista, a atitude do presidente do BC não está sendo questionada, pois Campos Neto vêm sendo criticado pela alta nas taxas de juros, o que está "ofuscando" o seu apoio ao ex-presidente.





"Mas Roberto Campos não é questionado pelo o que fez. Ele é acusado pelo o que não pode fazer: impor uma taxa de juros aleatória ao Brasil. Não pode porque a decisão é colegiada. Ele precisaria tramar com pelo menos quatro diretores para ter maioria e estabelecer a taxa".

Campos Neto foi indicado para o cargo no governo Jair Bolsonaro (PL). Foi também no governo do ex-presidente que o Banco Central passou a ter autonomia.

Juros altos

Nos últimos dias, Lula tem disparado críticas a Campos Neto e ao Banco Central. Ele afirmou que a atual taxa básica de juros do país, a Selic, é uma vergonha





"Não existe justificativa nenhuma para que a taxa de juros esteja em 13,50% [ela está na verdade em 13,75%]. É só ver a carta do Copom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juro", disse Lula.





Ele também já classificou a autonomia do Banco Central como uma "bobagem" e chamou Campos Neto de "esse cidadão".