Advogado de Lula na Lava-Jato, Zanin vai defender Americanas

Cristiano Zanin defendeu o atual presidente Lula dos processos da Operação Lava-Jato (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, foi contratado pelas Lojas Americanas para defender a companhia no processo em que o banco BTG Pactual briga pela manutenção da retenção R$ 1,2 bilhão do caixa da varejista. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.