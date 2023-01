Haddad: reformas terão "alta intensidade" no novo governo

Haddad reforçou que as reformas terão "alta intensidade" no novo governo e disse perceber receptividade às propostas voltadas às três agendas prioritárias — fiscal, crédito e regulatória —, tanto na Câmara quanto no Senado. "Não vejo intenção de postergar aquilo que precisa ser discutido", declarou.

Além disso, o ministro disse que já discutiu com o presidente do Banco Central, Roberto de Campos Neto, a pretensão de destravar as iniciativas de democratização do crédito do BC. O objetivo, adiantou, é melhorar o ambiente de crédito diante da "trava" do aumento da Selic (taxa de juros básicos).





"A Selic é uma trava para todos nós e para a democratização do crédito, mas sabemos do potencial que isso teria na economia brasileira", declarou o ministro na Fiesp, ressaltando também que vê uma oportunidade para aprovação da reforma tributária, assim como de um novo arcabouço fiscal —importante, segundo ele, para pacificar o Brasil num "front delicado", diante de dúvidas do mercado após o fim do teto de gastos. "Em relação a finanças públicas, a pressão está nas mesas do Tesouro e do Banco Central diariamente, fora o terrorismo", disse o titular da Fazenda.





Ao defender investimentos em Ciência e Tecnologia, Haddad disse ainda aos empresários que o governo montou uma equipe para executar um plano de transição energética com foco na reindustrialização, citando o interesse do mundo no gás produzido no Brasil, e que avalia positivamente o estímulo à mudança da matriz energética. "O Brasil é o país mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, energia eólica e solar."