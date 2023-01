Debate fiscal: FMI pôs equipe técnica à disposição do Brasil, diz Haddad

Questionado sobre eventuais receios de investidores estrangeiros, Haddad minimizou a preocupação com um estouro de gastos (foto: FABRICE COFFRINI/AFP)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se na tarde desta terça-feira (17/1) com a diretora-geral do FMI (Fundo Monetário Internacional), Kristalina Georgieva, para falar dos planos do governo Lula na área fiscal."O FMI, sabendo do debate brasileiro sobre âncora fiscal, colocou uma equipe técnica à disposição do Brasil para que o Brasil conheça todas as regras hoje em vigor e a opinião deles sobre as que estão dando certo e as que não estão dando tão certo", disse Haddad em Davos, onde participa do encontro anual do Fórum Econômico Mundial.A ideia, completou, é levar ao Congresso uma proposta que seja "mais crível e sustentável".A Fazenda espera apresentar o arcabouço fiscal em abril, e, até o fim do semestre, aprovar a reforma tributária.O ministro também afirmou que o fundo frisou a importância da responsabilidade política e social do país, além da fiscal: "Unir responsabilidade fiscal com social é importante até para o FMI".

Questionado sobre eventuais receios de investidores estrangeiros, Haddad minimizou a preocupação com um estouro de gastos. "Nosso alvo é que as despesas e as receitas voltem para o patamar anterior à pandemia e anterior à eleição, em que receitas e despesas estavam muito próximas uma da outra", afirmou.



Ele repetiu ainda que os investidores estrangeiros têm grande interesse no país e que as agendas de ambiente e respeito à democracia ganharam relevância.



Além de Georgieva, Haddad se reuniu nesta terça com representantes dos governos de Arábia Saudita e Colômbia.