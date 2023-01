Prazo para pagar IPTU em BH com desconto termina esta semana

Percentual de 6% no abatimento é válido para qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e a quantia integral (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

As guias podem ser retiradas em uma das agências dos Correios, mediante o pagamento de uma taxa de administração. Outra opção é emitir o documento pelo site da Prefeitura de Belo Horizonte ou ainda por meio do PBH APP. O aplicativo está disponível para aparelhos com o sistema operacional IOS e Android. O documento impresso foi encaminhado gratuitamente às residências na primeira quinzena de janeiro, segundo a PBH.

Para quem optar pelo parcelamento do imposto, a partir de fevereiro, as guias deverão ser emitidas apenas pela internet. Ao todo, são 11 parcelas mensais e consecutivas, que devem ser pagas até o dia 15 de cada mês.





O prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2023 com desconto em Belo Horizonte termina nesta sexta-feira (27/1). O percentual de 6% no abatimento é válido para qualquer valor entre o mínimo estabelecido na guia e a quantia integral, já que o contribuinte tem a opção de pagar à vista ou parcelado.