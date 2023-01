Indústria de alimentos anuncia expansão em MG com geração de mil empregos

Empresa produtora de alimentos irá transferir a produção de Cambará, no Paraná, para Pouso Alegre, Sul de Minas (foto: General Mills)

A indústria de alimentos norte-americana General Mills anunciou que vai expandir as operações em Pouso Alegre, no Sul de Minas.





Proprietária das marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs, a empresa já tem presença no Estado com uma fábrica de produtos na cidade e um centro de distribuição inaugurado há menos de um ano em Extrema, também na mesma região.





A fábrica de Pouso Alegre já está em obras para impressão e receberá equipamentos mais modernos. O investimento previsto é de R$ 300 milhões, mas a empresa não deu um prazo para o funcionamento da nova planta.





Geração de empregos





Com a expansão, a expectativa é de geração de cerca de 600 novos postos de trabalho diretos e mais 400 indiretos.





Por meio de nota, a General Mills disse que vai transferir as atividades da unidade de Cambará/PR para a sua planta em Pouso Alegre/MG. "Com tais movimentações, a empresa prevê o encerramento das atividades em Cambará/PR a partir de dezembro de 2023".



A empresa informou ainda que já iniciou as negociações com os funcionários em Cambará. "Para minimizar os impactos desta decisão, a empresa já iniciou as negociações com os sindicatos de classe buscando oferecer, além das verbas rescisórias legais, um justo pacote de desligamento, com bônus de salários, extensão de benefícios - como vale-alimentação e assistência médica, além de incentivo extra por performance ao longo dos próximos meses, até o encerramento das atividades nesta unidade".



A empresa também vai oferecer uma consultoria com orientações para recolocação profissional, além de ofertar diversas oportunidades de transferência para colaboradores que tenham interesse em trabalhar em Pouso Alegre/MG, disse por meio de nota.