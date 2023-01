Concurso Iprev/DF: Retificação no edital altera quadro de vagas; confira!

A alteração foi na distribuição de vagas do concurso. Apesar disso, o quantitativo de oportunidades abertas não foi alterado. Confira as mudanças:





Analista previdenciário - especialista em atuária





Uma vaga imediata para PCD passou para ampla corrência; uma vaga de cadastro de reserva de ampla concorrência passou para candidatos negros.





Analista previdenciário - especialista em investimentos





Uma vaga imediata para PCD passou para ampla concorrência.





Analista previdenciário - especialista em previdenciário





Uma vaga de cadastro reserva para PCD passou para ampla concorrência.

Concurso Iprev/DF

O concurso do Iprev/DF está ofertando 85 vagas para o cargo de analista previdenciário, dividido em três especialidades: atuária (para quem tem nível superior em ciências atuariais); investimentos (para graduados em administração, ciências econômicas, ciências contábeis, comércio exterior ou matemática); e previdenciário (para formados em qualquer curso superior). Ao todo, são 65 vagas imediatas e 20 para formação de cadastro de reserva.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro, por meio do site do Instituto Quadrix. Os candidatos serão avaliados pelas etapas de prova objetiva e prova discursiva, ambas previstas para serem aplicadas em 12 de março.





A prova objetiva será composta de 120 questões e valerá 120 pontos. Já a prova discursiva, valerá 30 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos da especialidade.





A divulgação do resultado final e homologação do concurso público está marcada 30 de maio. A remuneração é de R$ 6.760,00 para ingresso no Padrão I, da Terceira Classe para uma carga horária semanal de 40 horas.