IFPR abre 183 vagas a professores e técnicos; salários até R$ 8,3 mil

Estão abertas as inscrições do concurso público do Instituto Federal do Paraná. Os interessados em participar do certame têm até 16 de março para se candidatar, por meio do site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), banca organizadora do certame.

Ao todo, são ofertadas 183 oportunidades para docentes e técnicos administrativos em educação. Os aprovados serão remunerados com o salário entre R$ 1.945,07 a R$ 8.361,33, de acordo com a carreira e o cargo escolhido.

Docentes

O concurso para docentes do IFPR, que é regido pelo edital nº 160, oferta 120 vagas em 29 especialidades, com lotação em 24 cidades do Paraná.





A taxa de inscrição custa R$ 220 e o pagamento deverá ser efetuado até 17 de março. Terão direito a isenção os candidatos financeiramente hipossuficientes, de família de baixa renda e registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As isenções deverão ser solicitadas até 23 de janeiro de 2023.





Compõem esta seleção:

Prova de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de desempenho didático, de caráter classificatório e eliminatório;

Prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório.

Técnicos administrativos em educação

Regido pelo edital nº 162, o certame para técnicos do IFPR oferece 63 oportunidades em 24 cargos para 22 municípios paranaenses. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200 para as vagas de nível E; e R$ 120 para as vagas dos níveis C e D.





O pagamento deve ser realizado até 17 de março, por meio do sistema PagTesouro e poderá ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.





A seleção será composta por etapa única: prova de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório.