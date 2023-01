Preço da gasolina chega perto de R$ 6 e assusta consumidores em BH

Irineu da Silva Junior conta que o posto aumentou o preço no domingo, mas hoje já voltar ao preço antigo diante da medida provisória (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A revogação já era esperada, já que o impacto poderia ser de R$ 5,8 bilhões nas receitas no primeiro ano de gestão do governo petista.



O motorista de Uber, Sérgio Luiz Silva, de 55 anos, que trabalha com o aplicativo há três anos e meio, conta que foi surpreendido com o aumento da gasolina já no sábado, dia 30/12/2022: "Fui abastecer com R$ 100 no sábado para trabalhar e me assustei com o preço de R$ 5,97 no posto da Rua Jairo Pereira com José Cleto, no Bairro Palmares. Já estava com aumento. Em outro posto, no Centro, na Rua Goitacazes, próximo da Araguari, o mesmo valor, R$$ 5,97. Um absurdo". No entanto, em postos de Belo Horizonte o consumidor já sente no bolso e foi surpreendido logo no primeiro dia de trabalho.O motorista de Uber, Sérgio Luiz Silva, de 55 anos, que trabalha com o aplicativo há três anos e meio, conta que foi surpreendido com o aumento da gasolina já no sábado, dia 30/12/2022: "Fui abastecer com R$ 100 no sábado para trabalhar e me assustei com o preço de R$ 5,97 no posto da Rua Jairo Pereira com José Cleto, no Bairro Palmares. Já estava com aumento. Em outro posto, no Centro, na Rua Goitacazes, próximo da Araguari, o mesmo valor, R$$ 5,97. Um absurdo".





Luiz Carlos Gomes de Medeiros diz que abasteceu no sábado e hoje já encontrou a gasolina mais cara (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Para conseguir trabalhar e ter algum lucro, Sérgio Luiz precisou pesquisar e acabou encontrando um posto com valor antigo: "Abasteci em outro ponto no Bairro Palmares, na Avenida Bernardo Vasconcelos, a R$ 4,86. E olha que a poucos metros do outro que já estava R$ 5,97".









Em outros dois estabelecimentos da Avenida Pedro I, sentido bairro, o valor na região era de R$ 5,09. Mas também tem postos que asseguram o valor de 2022, alguns cobrando R$ 4,89.



Luiz Carlos Gomes de Medeiros, que abastecia o carro no Posto Monte Santo, na Avenida Pedro II, Bairro Caiçara, contou que abasteceu no sábado com preço menor e hoje "já notei que subiu R$ 0,10. Está mais caro e, claro, todo aumento impacta as contas, acaba onerando, já que uso o carro para trabalhar". Neste posto, a gasolina comum está R$ 4,99, a aditivada R$ 5,19, álcool R$ 3,99 e diesel R$ 6,69.



Mesmo com moto, mais econômica, Lorran Patrício destaca que aumento afeta seu bolso (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

E belo-horizontinos que passaram hoje em frente a postos na Avenida Antônio Carlos, na altura do Bairro Liberdade, viram que os preços da gasolina comum variam entre R$ 5,95 e R$ 5,79.

Posto aumenta e volta a abaixar o preço

Já Irineu Lúcio da Silva Junior, de 26 anos, gerente do Posto São Luis, no Bairro Aeroporto, revelou que "A ordem foi aumentar o preço no domingo (31/12), sendo R$ 1 na gasolina comum e R$ 0,40 no etanol. Mas hoje (2/01), com o medida provisória do Lula, já recebi nova orientação. E daqui a pouco vamos voltar para o preço antigo, já que seguimos todos os decretos corretamente".







Miguel Fraga, Bombeiro Militar, viaja com frequência o a gasolina mais cara prejudicará seu orçamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Miguel Fraga,de 23 anos, Bombeiro Militar, estava abastecendo para viajar. "Aumento nunca é bom. Para quem usa o carro de forma esporádica não sente tanto, mas quem trabalha com Uber, taxista e eu que viajo com certa frequência, no fim do mês, faz a diferença no orçamento. E pior, o aumento da gasolina interfere em tudo na vida, em todos os produtos, alimentação..."



E Lorran Patrício, de 22 anos, dedetizador, que trabalha com sua moto, também teve um gasto maior nesta segunda-feira, primeiro dia útil do ano: "O aumento me pegou de surpresa, é complicado. Abasteço de duas a três vezes na semana, rodo muito e tive um gasto maior do que estava preparado. Mesmo a moto sendo mais econômica, pesa".

Petrobras diz que não haverá reajuste de preços nas refinarias

A Petrobras divulgou a última média de preço da gasolina e, em Minas Gerais, em dezembro de 2022, o preço do litro do combustível era de R$ 4,82 com previsão de R$ 5,50 para 2023.



Guilherme Souza, empresário, diz que amigos motoristas de aplicativo já pensam em voltar para o gás (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Então, será que a gasolina vai aumentar em janeiro de 2023? Se ocorrer, a retomada dos tributos terá impacto imediato na inflação e será sentido no bolso do consumidor nos primeiros dias do ano e do novo governo. Então, será que a gasolina vai aumentar em janeiro de 2023? Se ocorrer, a retomada dos tributos terá impacto imediato na inflação e será sentido no bolso do consumidor nos primeiros dias do ano e do novo governo.









No dia 30/12/2022, em nota oficial, a Petrobras informou que "não haverá reajuste de preços nas refinarias para venda de gasolina A, diesel A e GLP para as distribuidoras, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2023".

A nota ainda continua com um alerta: "Entretanto, conforme amplamente divulgado pela imprensa, as alterações nos tributos federais e estaduais, previstas para a mesma data, podem resultar em variação dos preços ao consumidor final, ainda que os preços nas refinarias não tenham sido alterados". Em entrevistas, o senador Jean Paul Prates, indicado para presidir a Petrobras, já declarou que a prorrogação da isenção de impostos deverá ser suspensa em março, após o governo analisar novamente a situação e o impacto da renúncia fiscal. Ele também defende a revisão da política de preços da estatal.Leia também: Gasolina pode subir até 14% com retomada de impostos federais e ICMS maior.

Tática do Bolsonaro

Em abril de 2022, o então governo Jair Bolsonaro (PL) suspendeu a incidência do PIS/Cofins e da Contribuição sobre Domínio Econômico (Cide) sobre gasolina, óleo diesel, etanol e gás de cozinha, com o objetivo de amenizar o impacto da alta das cotações internacional dos combustíveis nos preços internos — medida adotada também com um olho na campanha para a reeleição do agora ex-presidente.





A perda de receita provocada pela isenção dos combustíveis é uma das preocupações do novo presidente. Mas no fim, a área política do governo Lula venceu o primeiro round contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não queria a prorrogação da desoneração diante do rombo nas contas, já que a isenção dos combustíveis custa mais de R$ 52 bilhões aos cofres federais. Na queda de braço, prevaleceu o desejo de outros nomes como a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o líder do governo no Congresso, Ranfolfe Rodrigues (Rede-AP).